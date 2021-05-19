Иловлинский район, Волгоградская область, , 14:52 — REGNUM Снаряды времён Великой Отечественной войны обнаружил на своём участке житель рабочего посёлка Иловля Волгоградской области. Боеприпасы ликвидировали сапёры Южного военного округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 мая в пресс-службе Минобороны РФ.

Хозяин частного домовладения обнаружил пять боеприпасов на своём участке во время земляных работ. Специалисты группы разминирования классифицировали находку как 45-мм артиллерийские снаряды времён Великой Отечественной войны. Сапёры извлекли металлические предметы, транспортировали их на полигон и подорвали.

С начала 2021 года специалистами группы разминирования соединения ЮВО обезврежено уже более 500 боеприпасов различного калибра.