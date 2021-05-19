Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:55 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) задержали 43-летнего предпринимателя из Кушвы и изъяли у него 27 тыс. пачек сигарет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Было обнаружено 23 коробки с немаркированными сигаретами и табачными изделиями с поддельными акцизными марками. Общая сумма контрафактного товара — 3 млн рублей. Часть продукции предприниматель перевозил среди упаковок с продуктами и хозяйственными товарами, а в доме бизнесмена полицейские конфисковали ещё 36 коробок с контрафактным табаком. Всего изъято 27 тыс. пачек немаркированной табачной продукции.

Гражданин является собственником двух продуктовых магазинов. Там же он реализовывал сигареты, также продавая их на территории одного из нижнетагильских оптовых рынков.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урале оштрафовали предпринимателя за попытку нажиться на немаркированных сигаретах.

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