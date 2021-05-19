Иерусалим, 20 мая, 2021, 00:29 — ИА Регнум. Сложившаяся сейчас между Израилем и Палестиной ситуация стала итогом многолетней «презрительной политики», которую поощряют правые движения, заявил латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла в интервью итальянскому изданию Terrasanta.net.

Idf.il F-16 израильских ВВС

«Что меня совсем не успокаивает, помимо самой идеи войны, конечно, желание «защищать строительство стен», в то время как мы продолжаем призывать к «строительству мостов», — заявил патриарх. Он подчеркивает: Церковь предлагает помощь, но ее возможностей недостаточно. Но как же мировое сообщество?

По мнению патриарха, у международного сообщества сейчас другие приоритеты, израильско-палестинский конфликт — не в числе главных проблем, требующих решения. Наконец, Пиццабалла выражает принципиальное непонимание того, что вообще значит «международное сообщество».

«Конечно, другие страны могут помочь найти решения, но никто не может заменить местных лидеров. Пока палестинцы и израильтяне не заговорят друг с другом, никто ничего не может сделать для улучшения ситуации», — говорит патриарх.

О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «В собор Святой Софии в Стамбуле вошли с мечом в руках».