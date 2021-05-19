Екатеринбург, , 14:42 — REGNUM В Свердловской области прокуратура организовала проверку из-за пожара на полигоне твёрдых коммунальных отходов, расположенном в Берёзовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

14 и 18 мая представители ведомства посетили этот полигон. Установлено, что участок земли под ним находится в аренде у одного из ООО. В 2019 году суд по требованию прокурора признал складирование там отходов незаконным и обязал фирму провести рекультивацию земли. В добровольном порядке это можно сделать в течение трёх лет.

Директор фирмы привлечён к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. Что касается пожара, то он уже локализован. Органы прокуратуры ведут надзорные мероприятия, по итогам которых не исключают принятия дополнительных мер реагирования.