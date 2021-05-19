Москва, , 14:42 — REGNUM Не исключено, что в будущем наступит смерть биткоина и переход в раритетные криптовалюты с исключительно нумизматической ценностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 мая заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию об очередном падении курса биткоина.

«На рынок криптовалют заплыли кровожадные «косатки» типа Маска и крупных инвестфондов, которые открыли сезон охоты на «китов», — сказал Ордов. — Держатели крупных сумм в криптовалюте, которых мы называем «китами», не готовы манипулировать профессиональными манипуляторами. Быстрый рост котировок криптовалют снижает интерес к цифровым децентрализованным технологиям, подменяя его гастролирующим финансовым цирком или балаганом или казино. Тут все ассоциации уместны. Ждем революцию от Ethereum, связанную с переходом от PoW к PoS (от добываемых к недобываемым криптовалютам — прим. ИА REGNUM)».

Это, как полагает Ордов, позволит в 2000 раз снизить потребление энергии при майнинге, радикально увеличив пропускную способность блокчейна и снизив стоимость транзакции.

«Если этот эксперимент пройдет удачно, то я готов буду поверить в смерть биткоина и его переход в раритетные криптовалюты с исключительно нумизматической ценностью и стоимостью, — добавил экономист. — Криптоказино сворачивает свои масштабы, так как всё больше денег спекулянтам нужно для затыкания брешей на фондовом и долговом рынках. Возможно, что мы задержимся на уровнях 35−40 тыс. долларов на неопределенный срок, но тренд падения к 15 тыс. долларов пока непреодолим».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Татьяна Скрыль заявила, что причиной падения курса биткоина стала излишняя переоценка стоимости данной криптовалюты.

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