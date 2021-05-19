Стамбул, Турция, , 14:43 — REGNUM На основе электрического ретрокара Microlino дизайнер Озан Кайикчи из Стамбула создал концепцию кемпинга Microlino. Демонстрационное видео с автомобилем размещено на YouTube-канале Ozan Kayıkcı.

Стоит отметить, что сам электрокар, на основе которого разработан проект автокемпера, ещё даже не запущен в производство. На рынке он появится в 2021 году.

Крошечный кемпер имеет достаточно пространства для любителей путешествий. Здесь есть выдвижная кухня, а под надувной палаткой размещаются два спальных места. В комплект к кемперу идут два складных стула.

На одной зарядке такой автодом сможет проехать 200 км. Зарядить авто можно с помощью обычной бытовой розетки за четыре часа. Максимальная скорость модели равна 90 км/ч.

Ранее компания SAIC представила автодом Maxus V90 Villa Edition с выдвижным вторым этажом. Общая жилая площадь кемпера равна 20 квадратным метрам.

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