Брюссель, , 14:42 — REGNUM На данный момент в Европейском союзе хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили около 40% взрослой части населения сообщества. Об этом 19 мая сообщила представитель Еврокомиссии Дана Спинант на своей странице в соцсети Twitter.

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«Порядка 40% взрослого населения ЕС получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Темпы вакцинации продолжают ускоряться, мы на правильном пути», — говорится в сообщении представителя ЕК.

Также Спинант уточнила, что на сегодняшний день в ЕС в общей сложности поставлены 237,5 млн доз препаратов от COVID-19, из которых 202,8 млн доз уже поставлены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель польской правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик рассказал, что к настоящему времени уже почти половина жителей Польши либо привиты первым компонентом вакцины от COVID-19, либо записаны на вакцинацию и ожидают своей очереди.