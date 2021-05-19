Калуга, , 14:55 — REGNUM Ежегодная отчётно-выборная конференции судей области состоялась 19 мая в Калуге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Участников конференции приветствовал губернатор Владислав Шапша, который отметил высокий уровень доверия жителей области к судебной системе. В регионе проводится большая работа по развитию судопроизводства. Укрепляется материально-техническая база судебной системы. В 2020 году на обеспечение деятельности мировых судей было направлено из областного бюджета 205 млн рублей. Свыше 80% всех дел рассматривает мировая юстиция. Информатизация позволила повысить открытость судебных органов. В 2021 году более 13 млн рублей пойдут на подключение к автоматизированной системе «Правосудие» и организацию электронного взаимодействия. В планах на 2022 год — приобретение оборудования для проведения судебных заседаний в режиме видеоконференцсвязи.

Владислав Шапша обратил внимание судейского сообществап на важность подбора и подготовки кадров, необходимых для эффективной работы судебной системы. Люди хотят видеть в судьях непредвзятость, независимость, бескорыстие и высочайший профессионализм. Он призвал учитывать эти мнения при формировании судейского корпуса, а также тщательно отбирать кандидатуры для судов присяжных и теснее работать с муниципальной властью в плане их отбора. Ведь именно присяжные призваны сыграть важную роль в укреплении институтов гражданского общества и расширении реального народовластия. Губернатор обратился к судьям с просьбой использовать все возможности для защиты жителей области, выявления и устранения несовершенства законодательства, которые препятствуют улучшению жизни людей.

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