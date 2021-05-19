Москва, , 14:58 — REGNUM Правоохранительные органы опросили телеведущую Дану Борисову и её 13-летнюю дочь Полину Аксёнову. Об этом 19 мая сообщает телеграм-канал Life Shot.

По данным телеграм-канала, в присутствии матери Полина отказалась называть причины попытки суицида. Однако как только Дана Борисова покинула кабинет, подросток рассказала, что в семье неважные отношения, и телеведущая часто устраивает в их доме поздние посиделки с мужчинами.

Ранее Полина нанесла себе увечья в школьном туалете. По словам Даны Борисовой, у подростка диагностировали склонность к самоповреждению.

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