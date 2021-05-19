Москва, , 14:39 — REGNUM Объем потребительского кредитования в РФ будет расти, но темпы этого роста продолжат падать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 мая заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб, комментируя новость о том, что российские банки снизили объемы выдаваемых потребительских кредитов.

«На уменьшение числа потребительских кредитов влияет, во-первых, рост процентных ставок, в том числе ключевой ставки ЦБ РФ, во-вторых, закономерные колебания спроса от увеличения к уменьшению, — сказал Твердохлеб. — Говорить о серьезном влиянии снижения числа потребкредитов на совокупный потребительский спрос не приходится. Общий тренд идет на то, что объем кредитования будет расти. Но темпы этого роста будут снижаться, поскольку рынок подстраивается под изменение условий функционирования, связанное с ужесточением денежно-кредитной политики Центрального банка и общей ситуацией в экономике».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматель Николай Пальченко заявил, что снижение в России объемов потребительского кредитования нельзя считать негативным фактором.

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