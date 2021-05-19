Бишкек, , 14:39 — REGNUM В столице Киргизии в центре семейной медицины №2 из-за отключенного холодильника пришли в негодность 930 доз вакцины «Спутник V», подаренных Россией, передают местные СМИ.

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Инцидент произошел еще в конце апреля 2021 года, но известно о нём стало только сейчас.

По информации республиканского центра иммунопрофилактики, это произошло из-за того, что кто-то из сотрудников поликлиники случайно выдернул шнур из розетки и обесточил холодильник, в котором хранился российский противокоронавирусный препарат.

Руководство минздрава Киргизии утверждает, что размороженную вакцину направили на экспертизу, которая признала её испорченной, а потому эту партию препарата сразу же списали и никому не кололи.

По итогам расследования инцидента вынесен выговор заведующему столичной поликлиники, его заместителю и еще трем сотрудникам, работавшим в кабинете, в котором стоял холодильник с вакциной.

Напомним, что ранее в столицу Киргизии поступило 6 800 доз российской вакцины «Спутника V», подаренных Россией в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По распоряжению минздрава, её ставят только гражданам старше 65 лет и лицам, имеющим хронические заболевания.