Москва, , 14:38 — REGNUM Снижение в России объемов потребительского кредитования нельзя считать негативным фактором. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 мая заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко.

«Не считаю снижение объёмов потребительского кредитования негативным фактором с учетом того, что львиная доля таких кредитов идёт на покупку импортных товаров. Кредитовать импортного производителя в условиях дефицита в стране реальной денежной массы — не самое лучшее решение для нашей экономики, — сказал Пальченко. — Тем не менее сам факт, что количество выданных потребкредитов (очень выгодных для банков) снизилось, не говорит ни о чем хорошем. Это означает, что у населения не все в порядке с кредитными историями и иными требованиями банков к заемщикам. В свою очередь это косвенно указывает и на падение доходов населения».

На совокупном спросе, как пояснил Пальченко, это также отразится не лучшим образом со всеми вытекающими.

«Стоит отметить, что поддержка спроса путём поддержания платёжеспособности населения и поддержки предприятий на плаву было главной целью антиковидных мер западных стран, — сказал эксперт. — И свежая статистика говорит о том, что их экономики восстанавливаются очень даже неплохо. Мы пошли другим путём, поддерживали занятость и просчитались».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пальченко усомнился в том, что ЦБ РФ смягчит кредитно-денежную политику.

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