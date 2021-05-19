Москва, , 14:36 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала замечание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова корреспонденту ВВС. Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.

Она опубликовала соответствующий видеоролик с пресс-конференции Лаврова в Душанбе. Представитель МИД прокомментировала, ругает ли министр сотрудников.

«После того, как Сергей Викторович вот так молча посмотрит и проникновенно скажет, понимаешь, что лучше бы ругал», — написала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая Сергей Лавров раскритиковал поведение журналиста ВВС, который установил микрофон рядом с министром во время его речи на пресс-конференции.

Глава российского МИД прервался и сурово стал наблюдать за действиями представителей СМИ, после чего спросил: «Это BBC такие манеры практикует?»

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