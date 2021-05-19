Бухарест, , 14:39 — REGNUM Премьер-министр Румынии Флорин Кыцу провёл в Бухаресте встречу с группой из семи членов партии «Действие и солидарность», основанной президентом Молдавии Майей Санду. Об этом 19 мая сообщил председатель партии Андрей Нэстасе на своей странице в соцсети Facebook.

«Провели плодотворную встречу с премьер-министром Румынии, господином Флорином Кыцу, — написал Нэстасе. — Я выразил благодарность за постоянную поддержку Румынского государства в течение нескольких лет».

Молдавский политик добавил, что поблагодарил румынского премьер-министра за то, что Бухарест содействовал в вопросе упрощения процедуры получения румынского гражданства для жителей Молдавии. Также он выразил благодарность за расширение доступа к румынскому рынку.

Стоит отметить, что 11 июля в Молдавии должны пройти досрочные парламентские выборы.