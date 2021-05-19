Белореченск, Краснодарский край, , 14:35 — REGNUM Приговор по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности ребенка, вынес Белореченский районный суд Краснодарского края. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе краевого суда.

Обвиняемым по делу проходил житель региона 1977 года рождения. Согласно материалам дела, он, оказывая услуги массажиста, совершил преступление в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования и воспитания несовершеннолетних на срок три года, с ограничением свободы на срок год. Приговор в законную силу не вступил.