Москва, , 14:35 — REGNUM Пытаясь сейчас наладить пошатнувшиеся при Дональде Трампе отношения с европейскими союзниками, администрация президента США Джо Байдена решила на время смягчить риторику, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов, комментируя возможную отмену новых санкции против Nord Stream 2.

«Но это касается только самого оператора проекта «Северного потока — 2», но никак не против владельцев судов, участвующих в строительстве.

Видимо, в преддверии осенних парламентских выборов в Германии решено не давать дополнительных аргументов сторонникам более самостоятельной внешней политики и не подрывать тем самым позиций своих групп влияния.

Однако при этом власти США не скрывают, что остаются непримиримыми противниками проекта и вернутся к этому вопросу позже. Впрочем, в любом случае это можно считать победой российской внешней политики.

Санкции, введенные в свое время администрацией Рейгана относительно советских проектов строительства газопроводов в Европу, были для европейских экономик не менее вредны.

Но тогда СССР не нашел поддержки в руководстве европейских стран для противодействия этим ограничениям и новые проекты пришлось свернуть», — высказал своё мнение эксперт.

Как передавало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, учитывая национальные интересы, сообщает портал Axios.

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