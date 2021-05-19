Москва, , 14:34 — REGNUM В России начал выдыхаться спрос населения на потребительские кредиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 мая заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ в апреле 2021 года сократилась выдача потребительских кредитов.

«Скорее не банки в апреле сократили выдачу кредитов, а начал выдыхаться спрос на кредиты со стороны населения, так как первый квартал 2021 года оказался ударным и кредитный портфель банков по физлицам вырос на 4,4%, что в годовом выражении превышает 16%, — сказал Ордов. — По итогам апреля 2021 надежды на быстрое посткризисное восстановление реальных доходов населения развеялись как дым, поэтому риск-менеджмент кредитных организаций и предостережения ЦБ о нарастании рисков неплатежей привели все стороны к необходимости взять небольшую паузу для осмысления происходящего».

Как пояснил Ордов, банки планируют повышение ставок по кредитам, что также не добавляет им желания расширять кредитный портфель сверх меры и любой ценой.

«Финансовой стабильности пока ничего не угрожает, все угрозы в области финансовой обеспеченности граждан и бизнеса. Как говорил Виктор Гюго: «Долг — начало рабства», но в такую эпоху мы живем», — подытожил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ ситуация с задолженностью по потребкредитам может стать критической.

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