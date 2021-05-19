Москва, , 14:50 — REGNUM Законопроект о бесплатном подведении газа к домохозяйствам направит 19 мая в Госдуму РФ «Единая Россия». В партии рассчитывают, что законопроект примут в текущую парламентскую сессию, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По словам Турчака, подготовленный законопроект обеспечивает решение задачи, поставленной в послании президента Федеральному собранию. Его суть заключается в создании условий для подведения газа к участку гражданина.

«Хочу подчеркнуть, и это прямо прописано в законопроекте, — без привлечения его средств», — указал секретарь генсовета «Единой России».

Он добавил, что закон следует принять как можно скорее, чтобы люди быстрее получили доступ к газу, и никаких вариантов для злоупотреблений не осталось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в послании Федеральному собранию Путин заявил о недопустимости платного подключения домовладений к газу. Президент обратил внимание на то, что к ряду населённых пунктов газ уже подведён, но сами дома к газопроводу не подключены.

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