Джакарта, , 14:32 — REGNUM Правительство Индонезии заявило о том, что 9 366 635 жителей страны сделали полную инъекцию вакцины от коронавируса, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Между тем количество людей, которым была введена первая инъекция вакцины от коронавируса, увеличилось до 14 099 754 человек.

На сегодняшний день 1 505 084 медицинских работников привились от коронавируса.

Кроме того, вакцину от коронавируса сделали 9 725 537 государственных служащих и 2 867 818 пожилых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Индонезии заявили о новых случаях заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии за сутки выявили более 4800 носителей коронавируса