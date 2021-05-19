Нижний Новгород, , 14:31 — REGNUM Двум жителям Нижегородской области предъявлено обвинение в убийстве 36-летнего егеря Валерия Гайдыша во время патрулирования вверенного ему участка леса. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Один из арестованных сознался, что они незаконно охотились, были обнаружены охотоведом и застрелили его.

Также мужчина рассказал и показал, где спрятал труп. Впоследствии правоохранители нашли тело убитого Валерия Гайдыша в лесу в километре от принадлежавшей егерю машины, закопанным в землю на глубине около 30 сантиметров.

Теперь браконьерам-убийцам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненного тюремного заключения.