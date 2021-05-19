Бишкек, , 14:30 — REGNUM Из-за отсутствия регулярных авиарейсов из Пекина в Бишкек возникли проблемы с доставкой второй партии китайской противокоронавирусной вакцины «Sinopharm». Об этом заявил министр здравоохранения и соцразвития Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев, передает «24.kg».

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По его словам, у киргизского минздрава нет собственного самолета, на котором можно было бы привезти подаренные Китаем 150 тысяч доз вакцины.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что из-за этого министерству теперь приходится искать возможность доставки китайского препарата чартерными авиарейсами или же договориться с партнерами, у которых есть самолеты.

«Мы за свой счет должны привезти. Выделенные ранее минфином средства мы направили на закупку российской вакцины «Спутник V», — резюмировал министр здравоохранения Киргизии.

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