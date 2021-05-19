Москва, , 14:30 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин 19 мая прокомментировал информацию о будущем «РЖД Арены».

«Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий её спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься», — написал он в личном блоге.

Мэр добавил, что вокруг нового железнодорожного вокзала «Восточный» (расположен рядом со стадионом) не планируется жилая застройка.

Как сообщало ИА REGNUM, источники спортивных изданий сообщили о переговорах, которые ведёт футбольный клуб «Локомотив» об аренде «Лужников» на 49 лет. Якобы туда переедет команда со стадиона в Черкизово уже со следующего сезона.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, что стадиону нужна реконструкция, провести её можно в течение одного года. При этом возможный снос экс-руководитель назвал «не хорошей идеей».

«Я не удивлюсь, если на месте «РЖД Арены» будет жилой комплекс. Эти мысли возникали в 2008 году, тем более что люди предполагали убрать всё вокруг стадиона под другие объекты, а стадион оставить только со стенами, как театр. Я тогда категорически сказал, что это убьёт «Локомотив», — прокомментировал он такую возможность.

При этом болельщики вспомнили практику, когда старые футбольные арены уступали место жилым кварталам.

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