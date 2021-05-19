Грозный, , 14:29 — REGNUM В Чечне отмечается стабилизация эпидситуации по коронавирусу. В последние недели мая в регионе число новых случаев заражения не превышает 8 — 12 в сутки. Общее число носителей инфекции достигло 12 177 человек. Такие данные приводит 19 мая федеральный оперативный штаб.

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Выздоровели за все время пандемии 11 908 жителей Чечни. Ежедневное число выздоравливающих составляет с начала мая 12−15 человек. За этот же месяц в регионе скончались от осложнений, вызванных болезнью, восемь пациентов. За все время пандемии коронавируса республика потеряла 131 жителя.

В настоящее время число «активных» пациентов с коронавирусом составляет в Чечне 138 человек.