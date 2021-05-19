Москва, , 14:29 — REGNUM Финансирование строительства мемориала жертвам геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны в Ленобласти будет идти из разных источников, заявил 19 мая председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Часть расходов будет покрыта за счет народных пожертвований. Самое главное, чтобы проект мемориала соответствовал масштабу и глубине пережитой нашим народом трагедии», — сказал он на совещании по созданию комплекса.

Нарышкин добавил, что участникам необходимо будет продумать не только визуальный образ будущего комплекса, но и планировочную концепцию, в том числе подходы к благоустройству прилегающей территории и оформлению павильонов для проведения выставок.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории бывшего концентрационного лагеря под Гатчиной в Ленинградской области может появиться мемориал юных жертв Великой Отечественной войны. В годы войны там фашисты содержали детей, у которых забирали кровь для лечения оккупантов, в первую очередь офицеров карательных подразделений.

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