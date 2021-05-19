Сургут, Югра, , 14:29 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело по факту незаконной передачи в собственность одному из предпринимателей земельных участков в Сургуте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, в сентябре 2006 года между администрацией Сургута и коммерческой фирмой был заключён договор аренды земельных участков в 30 микрорайоне города с целью возведения на них многоквартирных домов и объектов социальной инфраструктуры. Срок сдачи объектов в эксплуатацию — сентябрь 2016 года. К установленному сроку на 14 из 47 участков, в числе которых участки под возведение двух школ и трёх детских садов, строительные работы не начинались.

Не использованные под застройку участки по закону должны были быть изъяты должностными лицами администрации города. Однако условия использования земельных участков не проверены, факты ведения на них строительных работ не установлены. Мало того, в июне — августе 2016 года участки были переданы в собственность коммерческой фирме в ущерб бюджету города Сургута.

По факту незаконной передачи в собственность земельных участков возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и лиц, допустивших причинение ущерба бюджету города. Отметим, что с июня 2016 года по декабрь 2020 года главой Сургута был нынешний заместитель губернатора ХМАО Вадим Шувалов.