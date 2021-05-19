Рязань, , 14:36 — REGNUM Участники всеармейского конкурса по воздушной выучке «Авиадартс» прибыли на аэродром Дягилево в Рязани. Лётчики выполнили перелёты на штатной авиационной технике, сообщили 19 мая в пресс-службе Минобороны РФ.

Из пунктов постоянной дислокации в Рязань прибыли более 50 экипажей Воздушно-космических сил РФ. Практическая часть конкурса, включая боевое применение по наземным целям, пройдёт в Рязанском районе на полигоне Дубровичи.

«Лётчикам предстоит соревноваться физической подготовке, визуальной воздушной разведке, технике пилотирования, навигации. У экипажей истребительной авиации также добавлен воздушный бой. Финальным этапом станет боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям. Экипажи выполнят практические пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек. Для максимальной объективности оценки боевого применения среди экипажей будет проведена жеребьевка мишеней, также у каждого конкурсанта будет две оцениваемые попытки», — уточнили в Минобороны.

Соревнования среди военных лётчиков пройдут с 21 мая по 5 июня,