Сеул, , 14:33 — REGNUM Южная Корея вошла в топ-50 лучших стран мира для иностранных специалистов (рейтинг Expact Insider 2021). Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на данные компании InterNations.

Согласно результатам опроса, проведённого среди 12 420 экспатов 174 национальностей, проживающих в 186 странах и территориях, Южная Корея занимает 47-е место из 59.

Известно, что в 2014 году Южная Корея занимала 13-е место, в 2019 году — 55-е место, в 2020 году — 54-е место.

В топ-5 лучших стран для иностранных специалистов вошли: Тайвань, Мексика, Коста-Рика, Малайзия и Португалия. Замыкают рейтинг Кувейт, Италия и ЮАР.

Южную Корею раскритиковали за сложность корейского языка, без знания которого сложно обходиться в повседневной жизни. Однако 92% иностранцев высоко оценили качество медицинских услуг, предоставляемых в стране, и транспортную инфраструктуру.