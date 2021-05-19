Иерусалим, , 14:29 — REGNUM В настоящее время со стороны Израиля предпринимаются попытки положить конец боевым действиям в секторе Газа. Об этом 19 мая заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, его слова приводит газета Times of Israel.

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«Израиль пытается достичь состояния сдерживания (контролирующей сектор Газа палестинской группировки) ХАМАС и тем самым положить конец боевым действиям», — сказал Нетаньяху.

При этом премьер-министр Израиля отметил, что также израильской стороной не исключаются и «другие варианты» развития событий данной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за развитием ситуации в палестино-израильском конфликте и со всем миром разделяют крайнюю обеспокоенность в связи с новым обострением.