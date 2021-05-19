Москва, , 14:25 — REGNUM Комитет Госдумы по спорту и делам молодежи совместно с Минспорта и российским футбольным союзом (РФС) проанализирует положения регламентов и допуска команд-участников в высшие дивизионы чемпионатов России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, соответствующее поручение профильному комитету Госдумы приняла нижняя палата парламента.

С протокольным поручением выступил депутат Госдумы Зураб Макиев («Единая Россия»). Он обратил внимание на то, что ФК «Алания», занявшая четвертое место, не допущена к играм в стыковых (переходных) матчах в виду неполучения лицензии РФС по вторичным условиям, что, указал депутат, исключает главенство спортивного принципа в высшей лиге страны по футболу.

Он также указал на то, что одним из основных нововведений является исключение возможности аренды стадиона за пределами родного региона, однако лишь несколько субъектов РФ имеют два и более стадионов, отвечающих требованиям РФС.

В итоге профильный комитет Госдумы совместно с Минспорта и РФС проанализируют «положения регламентов, условий лицензирования и допуска команд-участников в высшие дивизионы чемпионатов России по футболу с целью определения спортивного соревновательного принципа главенствующим над прочими».