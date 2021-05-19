19 мая 2021 | Время чтения 4 мин

«Если это обращение с бывшим сотрудником КГБ у Байдена считается жестким, я надеюсь, Америке никогда не придется узнать, в чём слабость Байдена»

Климент Александров, , 18:09 — REGNUM Противники Дональда Трампа в бытность его президентом США неуклонно проклинали его за «пророссийскость». Трампу доставалось от либеральных политиков и СМИ изрядное количество тумаков за всякое его высказывание о России, независимо от тональности: сказал хорошо — предатель и путинская марионетка, сказал плохо — показушник, предатель и путинская марионетка. От Джо Байдена ждали другого: вот сейчас он придет — и всем покажет. И что же показал Байден?

Холодная война Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Администрация Байдена, хоть и против «Северного потока — 2», но ради его остановки не готова портить отношения с Германией. То есть санкции планируются, но это санкции для вида, не для того, чтобы решительным жестом поставить мощное препятствие на пути газопровода. Они могут быть введены против четырёх судов, участвующих в строительстве газопровода, но не против оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. При этом пресс-секретарь Госдепа США подтвердил, что да, «СП-2» «угрожает европейской энергетической безопасности, а также безопасности Украины и восточных союзников и партнёров по НАТО».

Как только об этом сообщили Axios и Politico со ссылкой на источники, политика Байдена на российском направлении вызвала очередной круг вопросов. Характерна тут реакция записного русофоба Тома Рогана, который на страницах Washington Examiner исторг крик души, бичуя Байдена за то, что против Путина он еще слабее Трампа.

Роган уверен: ошибочно думать, будто Байден считает, что вред для Германии от прекращения существования трубопровода превысит пользу для НАТО и европейской безопасности. По его мнению, причина вовсе не в заботе Байдена о правительстве Ангелы Меркель, а в том, что жесткая риторика Байдена по отношению к Путину — это просто риторика. «Конечно, большинство средств массовой информации проигнорируют эту истину. Но решение Байдена — большой подарок Путину», — утверждает Роган и поясняет свою позицию.

Трубоукладочное судно с системой динамического позиционирования Audacia ведет работы недалеко от острова Рюген в Германии © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Во-первых, «Северный поток — 2» даст Путину средства для долгосрочной энергетической зависимости Европы от России, позволит ему использовать европейское политическое умиротворение в обмен на предоставление Россией поставок энергии холодной зимой. Таким образом, это ослабит возглавляемый Америкой международный порядок. А этот порядок основан на демократическом суверенитете, свободной торговле и продвижении основных прав человека. Это будет особенно беспокоить союзников по НАТО на границе с Россией, в частности Польшу и прибалтийские государства Эстонии, Латвии и Литвы. Следует отметить, что это правительства, которые фактически тратят 2% своего ВВП на оборону», — пишет Роган.

Сильно мучает его и судьба Украины, которую «СП-2» лишит доступа к миллиардам долларов ежегодных средств на транзит энергоносителей, вытеснив поставки энергоносителей из украинских трубопроводов. «Для страны, находящейся под усиливающимся российским военным давлением, действия Байдена представляют собой явное предательство. Есть предложения по снижению издержек для Украины в этой связи».

В-третьих, Роган считает решение Байдена по «СП-2» логичным продолжением других его действий, которые отражают очевидную слабость по отношению к Путину, например, когда он «умолял Путина о встрече на высшем уровне».

Президент США Джо Байден (сс) The White House

Наконец, автор напоминает, что есть точка зрения, согласно которой Германия ничего не сделала, чтобы заслужить столь крупный подарок. А поступить надо было иначе, не беречь Меркель за счет «Северного потока — 2», а задавить этот проект санкциями так, чтобы в Германии сменилось правительство, и на место Меркель после сентябрьских выборов пришла «впечатляющая Анналена Бербок», раз уж «факты отношения Меркель к критическим интересам США очевидны». Среди этих фактов Роган перечисляет позитивное отношение Меркель к Китаю, «нарушение ей обещания достичь базового целевого показателя расходов страны НАТО на оборону в размере 2% ВВП, предоставление свободы действий объектам химического оружия российского ГРУ на своей территории. Последнее будет выглядеть не очень хорошо для Байдена, когда он, наконец, должен будет признать, что ГРУ разрушает нервные системы американских патриотов по всему миру». Тут автор имеет в виду растущее в американском разведывательном сообществе и на Капитолийском холме подозрение, что Россия проводит целенаправленные радиочастотные атаки на нервные системы сотрудников правительства США, выполняющих функции в области внешней политики или национальной безопасности.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель Kremlin.ru

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«Проще говоря, Байден мог бы сказать правильные вещи о НАТО. Возможно, он даже сделает некоторые правильные вещи. Но подобные действия — это большой подарок Путину. Если это обращение с бывшим сотрудником КГБ у Байдена считается жестким, я надеюсь, нам никогда не придется узнать, в чём слабость Байдена», — зловеще предупреждает Том Роган. Пожелаем ему дальнейших разочарований.