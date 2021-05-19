Минск, , 14:22 — REGNUM Минский хоккейный клуб «Динамо» продлил контракт с канадским тренером Крэйгом Вудкрофтом. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба команды.

Вудкрофт будет главным тренером «Динамо» ещё на протяжении двух лет. Клуб подписал новый контракт с 51-летним специалистом, который рассчитан до конца сезона 2021/22.

Вудкрофт возглавил «Динамо» в 2019 году, ранее он тренировал её в 2016—2017 годах.

Под его руководством команда заняла седьмое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в регулярном чемпионате сезона 2020/21. В первом раунде плей-офф минский клуб проиграл санкт-петербургскому СКА в серии со счётом 1:4.