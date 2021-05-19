Ярославль, , 14:21 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области начался ремонт в трёх детских школах искусств. Об этом рассказал глава города Денис Добряков.

Ремонт школы искусств в Рыбинске Rybinsk.ru

«Фасадные работы начали в школе искусств №6 на улице 50 лет ВЛКСМ, на очереди кровля школы №7 в Северном. В обновленном виде встречает свое 60-летие ДШИ №5 на Полиграфе: здесь приведен в порядок фасад, выполнено утепление, заменена кровля. На сэкономленные деньги дополнительно отремонтируем крыльцо с учетом требований к доступной среде», — написал Денис Добряков на своей странице в Facebook.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Культура».

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