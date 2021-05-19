Москва, , 14:21 — REGNUM Главная причина «смягчения» позиции США в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее руководства — это желание Джо Байдена наладить отношения с Германией в Европе, значительно «подмоченные» Дональдом Трампом, заявил корреспонденту преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«Германия — признанный «локомотив» экономики стран ЕС. Газопровод «Северный поток — 2» и поступающий в последствии по нему газ, являются жизненно необходимыми для немецкой промышленности и населения.

Тем более, после суровой зимы 2020 года, когда потребности в нем значительно выросли.

Применение американских санкций против прямых получателей газа в Германии технически сложно и приведет к окончательной деградации отношений с ключевым союзником в Европе.

Национальные же интересы США заключаются в построении трансантлантического союза с Европой против Китая и России, а не в его разрушении», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что администрация США отложит введение санкций против компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток — 2».

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