Лондон, , 14:21 — REGNUM Щенок корги Фергус, который был подарен британской королеве Елизавете II во время болезни мужа, принца Филиппа, умер, не дожив до полугода. Об этом со ссылкой на источник в Виндзорском замке сообщило издание The Sun.

Это один из двух щенков, которых её сын принц Эндрю подарил королеве Великобритании, чтобы поднять ей настроение в тяжелый период, когда герцог Эдинбургский находился в больнице.

«Королева абсолютно опустошена», — добавил собеседник.

Печальное событие произошло немногим больше месяца спустя после смерти супруга Елизаветы II принца Филиппа.

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Напомним, двух новых щенков породы корги Елизавете II подарили в марте 2021 года. Их привезли, когда королева осталась одна в замке из-за болезни своего мужа герцога Эдинбургского Филиппа.

Последний корги Елизаветы II по кличке Уиллоу умер в Виндзорском замке в 2018 году в возрасте 14 лет. Пес страдал онкологическим заболеванием и королева приняла решение усыпить питомца, чтобы он не мучился от боли.