Владикавказ, , 14:20 — REGNUM В Северной Осетии отмечается стабильная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В последний месяц в республике ежедневно выявляют от восьми до 11 новых пациентов, заразившихся коронавирусом. Такие данные приводит 19 мая федеральный оперативный штаб.

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За последние сутки подтвердились тесты на инфекцию у девяти жителей РСО-Алании. За этот же день выздоровели 16 пациентов. Общее число носителей коронавируса достигло к 19 мая 16 905 человек. Сумели справиться с болезнью 16 260 пациентов.

Не удалось спасти врачам 203 жителей Северной Осетии. С начала мая зафиксировано пять случаев летального исхода.

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