Москва, , 14:22 — REGNUM По итогам майских праздников спрос на новые машины в России оказался даже выше, чем в 2019 году. Об этом сообщает портал Drom.ru со ссылкой на автоэксперта Игоря Олейникова.

Стоит отметить, что на фоне уменьшения предложений на 19%, спрос на новые автомобили в первой декаде мая вырос на 22%.

Средняя цена новой машины в мае относительно апреля текущего года выросла на 2% и составила 2 137 000 рублей. Если же сравнивать этот показатель с маем 2019 года, то в этом случае рост цен составил 7,4% или 150 тыс. рублей.

По словам Олейникова, на данный момент повышенным спросом пользуются новые машины бизнес-класса и премиум-класса.

На вторичном авторынке превышение предложения над спросом снизилось с 29% в апреле до всего 8% в мае. Средняя стоимость подержанных машин в первой декаде мая составила 630 000 рублей (+34%).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в апреле нынешнего года продажи новых машин в РФ выросли на 290,4% или в 3,9 раза по сравнению с апрелем 2020 года. За месяц российские автодилеры реализовали 151 964 новых автомобиля.

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