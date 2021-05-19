19 мая 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине оценили желание официального Киева приобрести систему ПВО, подобную той, которая стоит на вооружении в Израиле («Железный купол»).

Мирослава Романенко, , 18:02 — REGNUM Желание приобрести систему ПВО, подобную той, которая стоит на вооружении в Израиле («Железный купол»), высказали в Киеве, сообщает 18 мая Укринформ.

ПВО «Железный купол» (сс) IDF Spokesperson's Unit

По словам украинского министра обороны Андрея Тарана, Украине нужна подобная система ПВО. Назвав израильскую систему ПВО «одним из лучших образцов противоракетной обороны», украинский министр добавил: «Рассматриваем возможности приобретения чего-то по типу «Железного купола». Он также отметил, что Киев в 2020 году сделал ряд шагов «для создания противоракетной обороны Украины».

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Заявление украинского министра обороны обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина». Также новость обсудили читатели телеграм-канала «НАШ». Многие комментирующие указали на то, что заявление министра обороны Украины с реальностью имеет мало общего.

«Даже для Израиля это огроменные деньги! Даже Израиль применяет их, просчитав заранее траекторию полета вражеских ракет, и если ракета направлена на жилые дома или объекты, только тогда применяется «Железный купол». И даже у них бывают осечки. Господи, ну за что нам такое безголовое руководство!» — пишет Марфа Васильевна.

«Да, землю продадим и купим… систему рогаток», — добавил Владимир О.

«Против мощи российского оружия это детские шалости. Если врага нельзя победить, с ним надо подружиться! Ищите путь к миру, а не к новой войне», — призвал Николай К.

«А вёсла уже взяли в кредит??? Если нет, то какие ракеты???» — спросил Константин К., видимо, имея в виду весла к резиновым лодкам, ранее переданным Украине США.

Министр обороны Украины Андрей Таран Mil.gov.ua

«Купите сначала нормальные вакцины по нормальной цене, а потом за противоракетные системы рассуждайте!!!» — призвала Татьяна Ф.

«Можно оформить массовую закупку кастрюль как приобретение «Железного купола», — иронизирует Вадим Л.

«Закончат эти розовые мечты, каждому свидомому индивидуальные шапочки из фольги, чтоб Путин «не облучил», — шутит Игорь М.

«Украина не сможет купить, цена очень высокая!» — пишет Олег Р.

«Может, станки и заводы открывать???» — задался вопросом Виктор Е.

«Могут только рассмотреть, они стоимость видели?» — спросила Людмила К.

«Вот интересно, они знают, что такое рейтинг армий мира? И от кого они собрались куполом спасаться?» — спрашивает Liliya B.

«Вовка (Владимир Зеленский — М. Р.) наловит «воров» и «авторитетов», будут ему купола», — иронизирует Саша Б.

«Телевизор смотрят. Насмотрелись, что в Израиле есть «купола» и они много сбили ракет. Где что увидят, и себе хотят. Мне это детский сад напоминает», — отметила Людмила Д.

«Один (бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк — М. Р.) уже забор построил… Вакцину хорошую и ИВЛ закупите для народа», — призвал Anton C.

Кастрюлеголовые на Майдане (сс) spoilt.exile

«За какие шиши вы купите? Всё плачете, нет денег пенсионерам выплатить задолженности, и тут купите ракеты. Вопрос — нахрена? От кого будете защищаться? Кто на вас нападает?» — спросил PUTNIK.

«Против РФ шоль? Так не поможет. У неё ракет разных куда намного больше», — добавил Gessaro.

«В очередь. Только после постройки космодрома», — иронизирует Sergey.

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Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский может подписать указ о создании в стране кибервойск.