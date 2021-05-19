Екатеринбург, 19 мая, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вдоль улицы Антона Валека появилась Аллея шифровальщиков Урала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского управления ФСБ.

Управление ФСБ по Свердловской области

Открытие аллеи приурочили к 100-летию шифровальной службы России. Служба берёт своё начало от спецотдела Всероссийской чрезвычайной комиссии, появившегося 5 мая 1921 года по решению Совнаркома РСФСР за подписью Владимира Ленина. Отдел тогда возглавил российский революционер, известный советский чекист Глеб Бокий.

На торжественном мероприятии присутствовали начальник регионального управления ФСБ Алексей Зиновьев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Открытие аллеи не обошлось без ветеранов-криптографов.

«На протяжении всей истории шифровальщики России принимают участие в решении важнейших государственных задач. Незримо вносят вклад в обеспечение безопасности нашей страны», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге открыли выставку, посвящённую легендарному советскому разведчику Николаю Кузнецову.