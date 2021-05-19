Ярославль, , 14:14 — REGNUM Потерпевший по громкому делу об избиении в ярославской колонии Евгений Макаров не попал вновь в места лишения свободы. Суд назначил ему условный срок за совершённую кражу. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

Евгений Макаров Yarnews.net

19 мая Ярославский районный суд вынес приговор по делу о краже двух велосипедов, совершённую в ноябре 2020 года в деревне Липовицы. Сумма ущерба составила 17 500 рублей.

«Макаров Е. вину в совершенном преступлении признал, добровольно выдал похищенное имущество, велосипеды возвращены потерпевшему. Дело рассмотрено судом в особом порядке», — сообщили в суде.

Суд назначил Макарову наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Макаров стал известен после публикации кадров избиения в колонии, которое многие назвали «пытками». После этого были возбуждены уголовные дела, завершившиеся приговорами сотрудникам колонии. В ходе расследования сам потерпевший освободился из мест лишения свободы. Но был задержан вновь.

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