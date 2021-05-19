Ташкент, 19 мая 2021, 14:14 — REGNUM Развитие двусторонних отношений обсудили представители министерств иностранных дел Украины и Узбекистана, сообщает 19 мая агентство «Дунё».
Очередной раунд политических консультаций МИД двух стран состоялся 19 мая в Ташкенте. Украинскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Есин. Узбекистанскую сторону представлял замглавы МИД Фарход Арзиев.
Стороны обсудили состояние и перспективу развития сотрудничества в политической, экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Собеседники также рассмотрели региональную и международную повестку.
В рамках визита украинской делегации также запланирован совместный бизнес-форум. Деловой совет и бизнес-форум пройдут 20 мая в Ташкенте.