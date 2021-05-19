Ростов-на-Дону, , 14:13 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор по делу о хищении 430 млн рублей у участников долевого строительства. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ростовской области 19 мая.

Речь идёт о недостроенных многоквартирных домах на улицах Магнитогорской и Извилистой. Следствием и судом установлено, что от действий руководителя компании «ЦСТ-Строй» и ещё двух аффилированных компаний, а также бухгалтера пострадали более 300 граждан, ставшие дольщиками с июля 2013 года по сентябрь 2018 года. Сумма хищений превысила 430 млн рублей.

На имущество обвиняемых наложен арест. Оба фигуранта уголовного дела признаны виновными в мошенничестве и пособничестве в мошенничестве. Лжезастройщику назначено шесть лет колонии общего режима, бухгалтеру — четыре года условно. Приговор в законную силу не вступил.