Москва, , 14:10 — REGNUM Министерство сельского хозяйства России не ожидает роста цен или дефицита сыров и мороженого в стране после вступления в силу требований по обязательной маркировке 1 июня 2021 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Минсельхоз России не ожидает роста цен или дефицита сыров и мороженого после вступления в силу требований по обязательной маркировке», — говорится в сообщении.

Там добавили, что запасы этой продукции на российском рынке оцениваются как достаточные для удовлетворения потребностей населения.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что почти 40% производителей мороженого в России могут к 1 июня 2021 года не успеть организовать маркировку своей продукции из-за сложностей с поставкой и монтажом оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий штраф за торговлю продукцией, требующей обязательной маркировки, без неё. Проектом закона предлагается ввести в КоАП новые статьи.

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