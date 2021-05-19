Ереван, , 14:11 — REGNUM Условия для обсуждения демаркации и делимитации границы Армении с Азербайджаном появятся только в случае вывода азербайджанских военных с армянской территории. Об этом 19 мая заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, его слова приводит государственное агентство «Арменпресс».

Как отметил Григорян, 18 мая от России поступило предложение начать проведение демаркационных работ между Арменией и Азербайджаном.

«В ответ армянская сторона подчеркнула необходимость вывода представителей ВС Азербайджана с суверенной территории Армении, после чего будут созданы условия для таких обсуждений», — сказал он.

Также секретарь армянского Совбеза отметил, что Ереван высоко оценивает роль России в урегулировании ситуации в армянской Сюникской области и готов к продолжению тесного сотрудничества.

В то же время, Григорян подчеркнул, что «полное сохранение территориальной целостности Республики Армения не может быть предметом обсуждения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Армении заявили, что военные Азербайджана по-прежнему остаются на территории Армении и в настоящее время армянские военные перекрыли пути их снабжения, призывая вернутся на исходные позиции и не исключая возможности применения силы.