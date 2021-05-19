Симферополь, , 14:09 — REGNUM Погибших дельфинов с привязанными к хвостам камнями обнаружили экологи у побережья Крыма. Об этом сообщает республиканский центр спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море».

«Веревку на хвост — и привязать к камню. Так рыболовный промысел заметает следы, прячет последствия своей деструктивной деятельности в Черном море. Эти дельфины — лишь несколькие из тех, кого нашим волонтерам и очевидцам по случайности удалось найти на дне моря, в Крыму. Но действительность такова, что именно в море, вдали от глаз, находится их большинство, а все те, кого мы фиксируем выброшенными на сушу — это малая видимая часть всей проблемы», — сообщается на странице центра в соцсети.

По данным центра спасения морских млекопитающих, с начала его работы учтены 2167 выбросов дельфинов на побережье Крыма. Большинство животных погибли из-за прилова в рыболовные сети. Причем, по мнению специалистов, на сушу выбрасываются менее 10% дельфинов, остальные гибнут на дне моря.

«Для того, чтобы тело наверняка утонуло и не всплыло в ходе разложения (а значит, не было затем найдено на берегу), некоторые рыбаки топят их с грузом (как эту афалину) или наносят проникающие ранения в брюшную полость», — сообщили в центре.

Отчёт о результатах мониторинга республиканский центр спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» направил в Федеральное агентство по рыболовству и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.