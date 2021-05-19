Токио, , 14:08 — REGNUM Японская студия Cygames анонсировала фэнтезийную экшен-игру Project GAMM в аниме-стилистике. Об этом 19 мая сообщил портал Gematsu.

В качестве режиссёра и продюсера проекта выступит Кэнъитиро Такаки. Над игрой также будут работать художник Mogmo, композитор Сиро Сагису и дизайнер Кийоши Араи.

Разработчики сообщили, что действие Project GAMM развернётся в мире машин, работающих на основе магии. В качестве главного героя выступит молодой маг, игроки также смогут управлять горничной, роботом и рыцарем. Отмечается, что это будет многопользовательская PvP-игра (PvP — режим «игрок против игрока»), которая предложит геймерам «яркие и захватывающие битвы».

https://twitter.com/miraclemarvel/status/1394915889976336384

Напомним, геймеры знают Кэнъитиро Такаки как создателя серии Senran Kagura. В центре повествования этих видеоигр находятся женщины-ниндзя.

Читайте ранее в этом сюжете: На Switch летом выйдет игра по аниме «Грисайя: Призрачный курок»