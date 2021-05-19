Вашингтон, , 14:08 — REGNUM Законопроект, направленный на борьбу с преступлениями против американских граждан азиатского происхождения, принят 18 мая палатой представителей США, сообщает New York Post.

Законопроект, ранее поддержанный сенатом, теперь будет направлен на подпись Джо Байдену. В его рамках министерство юстиции будет обязан «назначить офицера или сотрудника», который будет способствовать более оперативному рассмотрению преступлений на основе расовой ненависти.

Законопроект также предписывает департаменту «расширить общественные просветительские кампании, направленные на повышение осведомленности о преступлениях на почве ненависти и охват жертв», и вводит новую систему онлайн-сообщений.

Некоторые консерваторы выступили против законопроекта, поскольку он также предусматривает предоставление субсидий правительствам штатов и местным властям для финансирования отчетности об инцидентах и «обучения сотрудников выявлению и классификации преступлений на почве ненависти».