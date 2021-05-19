Москва, , 14:07 — REGNUM Случаи телефонного мошенничества со средствами на банковских счетах приобрели в последнее время характер всеобщей эпидемии, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат, председатель МКА «Инконсалт» Алексей Кирсанов.

«Несмотря на то, что потенциальные жертвы знают о таких случаях, они все равно попадаются на удочку мошенников, как ни странно, из чувства страха потерять собственные сбережения.

При этом следует отметить, что если массовые случаи таких хищений составляют суммы, измеряемые тысячами или десятками тысяч рублей, то более крупные, измеряемые миллионами суммы мастера «социальной инженерии» выманивают у жертв куда более оригинальными способами.

Здесь уже не обходится без подключения «сотрудников правоохранительных органов», перед которыми доверчивый вкладчик ощущает себя кроликом перед удавом.

Избежать этого можно, воспользовавшись двумя простыми рецептами.

Первый — если у вкладчика хранится в банке значительная сумма, то имеет смысл попросить назначить персонального менеджера, которого клиент будет знать в лицо и по голосу, а также всегда сможет сам перезвонить.

Второй — помнить, что правоохранительные органы никогда не проводят никаких оперативных мероприятий в телефонном режиме.

Самым правильным ответом любому псевдо-оперативнику или следователю будет: «Если есть какие-то вопросы, или нужна помощь в поимке преступников — приглашайте в установленном порядке».

Заверения в том, что если не принять срочных мер для спасения якобы уходящих куда-то денег, то они будут потеряны навсегда направлены только на то, чтобы вытянуть из ошарашенного такой новостью вкладчика необходимую информацию. З

Здесь нужно помнить одну простую формулу: «без вашего участия банк никуда ваши средства не отправит и все, что мошенники могут похитить, жертва отдает им и добровольно».

Исходя из этого самым правильным будет сказать «извините, никаких платежей не провожу» и повесить трубку», — высказал своё мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году телефонные мошенники похитили у женщины 400 млн руб. Сначала они общались с ней от имени работников Сбербанка, клиентом которого она является, а затем — сотрудников ФСБ.

Читайте подробнее: Мошенники украли со счета 54-летней женщины 400 млн рублей