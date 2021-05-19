Саратов, , 14:31 — REGNUM Новый легкомоторный турбореактивный самолет ТВС-2МС прибывает на вооружение региональной службы воздушной санитарной авиации Саратовской области. Ожидается, что в ближайшие дни борт встанет на «боевое» дежурство, сообщает пресс-служба облминздрава.

Новый самолет в рамках реализации региональной стратегии развития санавиации нацпроекта «Здравоохранение» будет обслуживать аэроклуб имени Ю.А. Гагарина регионального отделения ДОСААФ России. Данное воздушное судно будут использовать для транспортировки тяжело больных пациентов в многопрофильные клиники областного центра. Дальность полета нового самолета до 1 тыс. км позволит перевозить больных и в федеральные медцентры. Планируется, что в течение этого года с помощью самолета медпомощь окажут не менее 140 пациентам. Также им воспользуются для вылетов специализированных бригад врачей в районные больницы для оперативного определения тактики лечения нетранспортабельных пациентов на месте.

В течение 2020 года на вертолете МИ-8 было перевезено около 120 тяжелобольных саратовцев.

ИА REGNUM напоминает, в сферу здравоохранения Саратовской области направят более 10 млрд рублей из федерального бюджета. Такой объем ресурсов в регион поступит впервые. На эти средства предстоит отремонтировать и построить сотни объектов, приобрести свыше тысячи единиц оборудования.

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