Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM Органы СКР по Приморскому району Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту травмирования людей в результате падения элемента кровли, сорванного штормовым ветром с крыши ресторана быстрого питания на проспекте Испытателей вечером 18 мая.

Как сообщили 19 мая в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Напомним, по данным МЧС, в результате падения металлического фрагмента кровли пострадали четыре человека. Двое из них, женщина 1953 г.р. и ребенок 2011 г.р., были госпитализированы. Причем женщина, прикрывшая ребенка, находится в тяжелом состоянии. Еще два человека — юноша 2003 г.р. и женщина 1992 г.р., были осмотрены медиками и направлены на амбулаторное лечение.

По данным следствия, неустановленные лица ненадлежащим образом обеспечивали техническое состояние административного здания, расположенного в доме 7 литер А по проспекту Испытателей, в результате чего произошло обрушение фрагментов козырька, повлекшее причинение телесных повреждений различной степени тяжести несовершеннолетней девочке, 2011 года рождения, и женщине, 1953 года рождения.

«В настоящее время следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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Напомним, ветер в Петербурге повали 161 дерево, несколько дорожных и рекламных конструкций, в результате чего было повреждено 14 автомобилей.

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