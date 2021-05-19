Москва, , 14:27 — REGNUM Новые выплаты будут получать российские семьи с детьми. Соответствующие социальные поправки, подготовленные «Единой Россией», приняла в третьем чтении Госдума РФ, сообщает 19 мая корреспондент ИА REGNUM.

Поправки подготовлены для реализации социальных положений послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Так, с 1 сентября 2021 года родители детей до семи лет включительно будут получать оплату больничного по уходу за ребенком в размере 100% от заработка.

Ежемесячная выплата предусмотрена для женщин в сложной жизненной ситуации, которые встали на учёт по беременности в ранние сроки. Выплату с 1 июля получат те, чей доход не превышает прожиточный минимум в регионе.

В среднем такое пособие составит 6350 рублей. С учётом предыдущей практики, поддержку получат примерно 630 тыс. женщин.

Ещё одной поправкой установлено пособие на детей 8−16 лет, которых воспитывает один родитель или родитель, имеющий решение суда об уплате алиментов. Условие для выплаты — среднедушевой доход семьи, не превышающий прожиточный минимум в регионе.

Такое пособие, как ожидается, охватит около 360 тыс. детей и составит в среднем 5360 рублей. Платить его будут с 1 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент поддержал ряд социальных инициатив, предложенных «Единой Россией». Сразу после послания они были внесены на рассмотрение Госдумы.